CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

domingo, 23 de novembro de 2025

Morre aos 51 anos, o radialista Leno Silva da Coqueiros FM

domingo, novembro 23, 2025  Nenhum comentário

O radialista Rocileno Arnetto Rodrigues Silva, carinhosamente conhecido como Leno Silva, de 51 anos, morreu após um grave acidente na CE-511, em Santa Terezinha, na zona rural de Granja.

De acordo com informações da PRE, o radialista foi encontrado morto ao lado de uma motocicleta Honda Bros por uma equipe de trabalhadores da ENEL, durante a madrugada deste domingo (23). A causa do acidente é desconhecida.

Leno Silva trabalhava como locutor na Rádio Coqueiros Fm de Sobral, onde apresentava diariamente o seu programa musical Fita K7, logo após a exibição do programa esportivo Bate Bola.

O Diário Sobralense se solidariza com todos os amigos e familiares de Leno Silva. Que Deus possa confortá-los nesse momento tão difícil.

Via Sobral Portal de Notícias

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 