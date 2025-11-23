Morre aos 51 anos, o radialista Leno Silva da Coqueiros FM

O radialista Rocileno Arnetto Rodrigues Silva, carinhosamente conhecido como Leno Silva, de 51 anos, morreu após um grave acidente na CE-511, em Santa Terezinha, na zona rural de Granja.





De acordo com informações da PRE, o radialista foi encontrado morto ao lado de uma motocicleta Honda Bros por uma equipe de trabalhadores da ENEL, durante a madrugada deste domingo (23). A causa do acidente é desconhecida.





Leno Silva trabalhava como locutor na Rádio Coqueiros Fm de Sobral, onde apresentava diariamente o seu programa musical Fita K7, logo após a exibição do programa esportivo Bate Bola.





O Diário Sobralense se solidariza com todos os amigos e familiares de Leno Silva. Que Deus possa confortá-los nesse momento tão difícil.





Via Sobral Portal de Notícias