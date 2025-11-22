PM descobre oficina clandestina de armas artesanais no bairro Sumaré, em Sobral

Na noite deste sábado, dia 22, policiais militares localizaram uma oficina clandestina dedicada à fabricação de armas artesanais no bairro Sumaré. A ação teve início após uma denúncia anônima que indicava o endereço onde funcionaria o esquema ilegal.





Ao chegar ao imóvel e realizar a entrada tática, os policiais se depararam com uma estrutura completa para a fabricação das armas, indicando que o local operava há algum tempo. Dentro do espaço, foram encontrados cabos de alta tensão exclusivos da Enel, uma máquina de torno, diversas ferramentas utilizadas na montagem de armamentos, além de quatro aparelhos celulares.





Entre o material apreendido, chamaram atenção duas submetralhadoras artesanais calibre 9mm, prontas ou em fase avançada de fabricação. Todo o material recolhido foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Civil, onde o caso foi apresentado todo material ao delegado de plantão para a realização dos procedimentos legais. Com informações do portal Sobral Pop News