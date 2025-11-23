Homem é preso suspeito de manter tios idosos em cárcere privado, em Cascavel

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (21), um homem de 48 anos suspeito de manter dois tios, de 80 e 82 anos, em situação de cárcere privado e sob condições precárias de higiene no município de Cascavel.





A ação teve início após uma denúncia recebida pela Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, indicando que os idosos estariam sendo mantidos dentro da residência pelo sobrinho. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram o cenário descrito.





As vítimas foram resgatadas e encaminhadas para exames médicos, onde passaram por avaliações para verificar o estado de saúde. O suspeito foi autuado por maus-tratos e cárcere e permanece à disposição da Justiça.