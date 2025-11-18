Mãe denuncia suposto comportamento inadequado de Professor em Escola de Santana do Acaraú/CE

Uma mãe registrou, nesta terça-feira (18), um boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Santana do Acaraú relatando possíveis condutas inadequadas atribuídas a um professor de uma escola pública localizada na região rural do município.





Segundo o documento policial, a mãe afirma ter tomado conhecimento das denúncias por meio de sua filha, aluna da instituição. Ela relatou que o professor, responsável por disciplinas relacionadas à educação física e outros conteúdos, estaria adotando comportamentos considerados impróprios durante as aulas.





No boletim, a mãe descreve que o educador faria comentários de conotação se3ual, dirigiria brincadeiras inadequadas aos estudantes e utilizaria linguagem imprópria em sala. Também foram relatadas supostas abordagens constrangedoras envolvendo alunos e alunas, além de conteúdos inadequados apresentados durante as aulas.





A responsável declarou ainda que, ao procurar a direção da escola para relatar a situação, buscou contato com órgãos educacionais competentes, mas relatou não ter recebido retorno imediato. Ela afirma estar preocupada com a segurança emocional e física de seus filhos, que estudam na mesma instituição, e teme que outros estudantes possam estar sendo expostos a condutas semelhantes.





O caso foi formalizado e encaminhado pela Polícia Civil, que deverá investigar as acusações. A Secretaria Municipal de Educação e a direção da escola devem ser acionadas para prestar esclarecimentos. Até o momento, não há informações oficiais sobre medidas administrativas adotadas.





A investigação segue em andamento e, conforme prevê a legislação, tanto as supostas vítimas quanto o professor têm sua identidade preservada, e os fatos serão apurados garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório.