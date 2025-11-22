Operação integrada em Sobral captura suspeito de 16 homicídios e prende mais dois integrantes de grupo criminoso

Uma ação integrada entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou, na manhã deste sábado (22), na captura de um homem de 23 anos, integrante de um grupo criminoso e já investigado por 16 homicídios. Contra ele, constavam cinco mandados de prisão em aberto relacionados às mortes violentas.





Outros dois homens também foram presos. A ação aconteceu na localidade de Malhadinha, zona rural de Sobral. Durante a ofensiva, o trio atirou contra as equipes ao perceber a aproximação policial. Os agentes responderam e, com o apoio dos cães do CPCães, realizaram a captura em flagrante.





🔹 Apreensões:





⁃ Armas de fogo

⁃ Munições

⁃ Drogas

⁃ Celulares

⁃ Materiais usados no tráfico





A operação reforça o compromisso das Forças de Segurança do Ceará com o combate ao crime organizado e com a proteção da população cearense.





SSPDS/CE