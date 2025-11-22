CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 22 de novembro de 2025

Morador de Santa Quitéria é morto a tiros em Varjota/CE

sábado, novembro 22, 2025  Nenhum comentário

Um homem de 24 anos foi assassinado em Varjota na noite da última quinta-feira (20), no bairro Pedreira. A vítima, identificada como Gustavo Soares de Santana, morava na Localidade Fazenda Bélgica, em Santa Quitéria. A Polícia Militar recebeu informação, por volta das 18h15, sobre disparos de arma de fogo na Rua Delmiro Gouveia, e ao chegar no local, encontraram o homem caído no chão.

A Perícia Forense foi acionada para investigar a ocorrência e identificou que o jovem apresentava aproximadamente 16 perfurações no corpo causadas por disparos de calibre 9mm e .380. Após o crime, os suspeitos fugiram, e até o momento, não foram localizados.

(A Voz Sta. Quitéria)

