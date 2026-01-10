Mototaxista tem motocicleta roubada durante corrida em Sobral

Um mototaxista teve a motocicleta roubada na tarde desta quinta-feira (9), no município de Sobral. O crime foi registrado por volta das 14h, nas proximidades da Estação do Dom Expedito.





Segundo informações, a vítima estava trabalhando quando pegou um passageiro na Avenida Hermínio de Morais, nas imediações do posto São Pedro. O destino solicitado pelo passageiro seria próximo ao novo shopping da cidade, que ainda está em construção, no bairro Dom Expedito.





Durante o trajeto, o suspeito pediu para que o mototaxista parasse a motocicleta, alegando que iria realizar um pagamento via Pix. No momento em que o mototaxista parou, o indivíduo desceu do veículo, sacou uma faca e anunciou o assalto.





A vítima não reagiu e apenas obedeceu às ordens do criminoso. Em seguida, fugiu levando o veículo em direção à estrada de carroçal que passa por trás da COSMAC.





A motocicleta roubada é uma Honda CG 160 Start, ano/modelo 2018, de cor vermelha, placa POR-7258, registrada em Sobral.





Quem souber informações do paradeiro da moto, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos.