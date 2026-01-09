Mortadela: líder do TCP, criminoso mais procurado do Ceará é preso

Um dos criminosos mais procurados do Ceará foi preso em uma localidade conhecida como Palestina, no estado do Pará, após uma ação integrada entre forças policiais de dois estados.





O suspeito é Vinicius da Silva Oliveira (foto em destaque), de 32 anos, apontado como líder da facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP) com atuação em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele é conhecido como “Mortadela”.





Segundo a Polícia Civil do Ceará, Vinicius tinha três mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e participação em organização criminosa.





A captura foi resultado de um trabalho de inteligência conduzido pelo Departamento de Polícia da Região Metropolitana de Fortaleza, em cooperação com a Polícia Civil do Pará.





A prisão ocorreu fora do Ceará, em uma tentativa do investigado de se esconder em outra região do país.





