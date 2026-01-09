CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026

Mortadela: líder do TCP, criminoso mais procurado do Ceará é preso

sexta-feira, janeiro 09, 2026

Um dos criminosos mais procurados do Ceará foi preso em uma localidade conhecida como Palestina, no estado do Pará, após uma ação integrada entre forças policiais de dois estados.

O suspeito é Vinicius da Silva Oliveira (foto em destaque), de 32 anos, apontado como líder da facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP) com atuação em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele é conhecido como “Mortadela”.

Segundo a Polícia Civil do Ceará, Vinicius tinha três mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e participação em organização criminosa.

A captura foi resultado de um trabalho de inteligência conduzido pelo Departamento de Polícia da Região Metropolitana de Fortaleza, em cooperação com a Polícia Civil do Pará.

A prisão ocorreu fora do Ceará, em uma tentativa do investigado de se esconder em outra região do país.

Fonte: Metrópoles

