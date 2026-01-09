Influenciadora digital acusada de tráfico de drogas é presa por descumprir medidas cautelares

Nayra Gabrielly foi presa em julho de 2025 e detida anteriormente.

A influenciadora digital Nayra Gabrielly Oliveira Feitosa, denunciada por tráfico após tentar entrar na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga 2) com drogas, foi presa preventivamente após descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça, especialmente o recolhimento domiciliar noturno. A captura foi realizada após uma ação do Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Itaitinga.





Segundo informações do MPCE, a influenciadora violou reiteradamente as condições impostas pelo Judiciário, incluindo a monitoração eletrônica e outras obrigações judiciais. "O comportamento da acusada demonstra desprezo pela benesse concedida pelo Estado, que confiou na possibilidade de cumprimento das medidas alternativas à prisão", diz um trecho do documento apresentado pelo promotor de Justiça, Gustavo de Souza.





Nayra Gabrielly foi presa em flagrante, em julho de 2025, quando tentava entrar no presídio, com 45 gramas de maconha e 118 comprimidos psicotrópicos escondidos no corpo. A influenciadora, que já havia sido detida anteriormente, ganhou notoriedade nas redes sociais ao compartilhar conteúdos sobre sua rotina relacionada ao sistema prisional.





Via portal CN7