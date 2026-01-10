CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 10 de janeiro de 2026

Bolsonaro apresenta perda de equilíbrio ao se levantar, relata Michelle

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro relatou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, apresenta episódios de perda de equilíbrio ao se levantar. Segundo ela, a saúde do marido tem se deteriorado no cárcere, agravada por uma queda recente ocorrida durante a madrugada em sua cela, na qual ele bateu a cabeça em um móvel e ficou horas sem atendimento médico imediato.

A defesa e aliados utilizam esses relatos para reforçar pedidos de melhorias nas condições de detenção e assistência médica contínua. Michelle expressou preocupação com um possível “risco real de morte”, mencionando que o ex-presidente demonstra desespero e fragilidade física. O quadro clínico de Bolsonaro, que inclui sequelas de cirurgias passadas, tem sido ponto central de embates jurídicos sobre sua permanência em uma cela fechada.

Em resposta às queixas, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, solicitou informações à Polícia Federal e abriu prazo para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre pedidos de assistência religiosa e acesso a notícias. Enquanto isso, a defesa aguarda decisões que possam garantir uma vigilância médica mais rigorosa, diante das alegações de que o estado de saúde do ex-presidente inspira cuidados urgentes.

Fonte: Diário do Poder

