VIOLÊNCIA: Varjota registra novo homicídio neste sábado; adolescente é morto em vereda

Este é o segundo homicídio registrado no município em um intervalo de pouco mais de 48 horas.





Varjota voltou a registrar um homicídio no fim da tarde deste sábado (22). Um adolescente de 16 anos, identificado como José Pablo, morador do bairro Caixa d’Água, foi morto por disparos de arma de fogo na localidade de Contendas.





De acordo com a Polícia, o crime ocorreu em uma área que dá acesso a uma vereda. A vítima foi atingida por tiros de pistola e morreu na hora. O corpo será encaminhado ao núcleo da Perícia Forense, em Sobral.





