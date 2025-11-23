Homicídio é registrado no bairro Tamarindo, em Sobral; suspeito é preso em flagrante

Um homicídio foi registrado na tarde deste domingo, 23, no bairro Tamarindo, em Sobral, no interior do Ceará.





A vítima, identificada como Flávio Salustiano de Sousa, foi esfaqueada após tentar intervir em uma briga entre mulheres que ocorria em seu próprio estabelecimento comercial. De acordo com informações preliminares, um indivíduo teria iniciado a confusão e, ao tentar agredir as mulheres envolvidas, foi contido pelo proprietário do bar. Durante a intervenção, o agressor desferiu golpes de faca contra Flávio.





O comerciante sofreu múltiplas perfurações e chegou a ser socorrido e levado para o hospital Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.





A Polícia Militar, por meio do Centro de Prevenção e Rápida Repressão às Ações de Inteligência e Operações Policiais (CPRAIO), foi acionada e realizou buscas na região. O suspeito foi localizado, preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por homicídio, conforme o artigo 121 do Código Penal Brasileiro.





As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.





Sobral registra 101 homicídios dolosos no corrente ano!