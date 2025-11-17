Policial penal, esposa e filha de 8 anos são encontrados mortos em casa

A Polícia Civil trabalha com a principal hipótese de que o homem tenha assassinado a esposa e a filha e, em seguida, tirado a própria vida.

Uma tragédia devastadora marcou a vida de uma família em Januária, no Norte de Minas, nesta sexta-feira (14). Um policial penal de 40 anos, sua esposa Larissa Guedes Luz, de 39 anos, e a filha do casal, Ana Luiza, de apenas 8 anos, foram encontrados mortos dentro da residência onde moravam.





A Polícia Civil trabalha com a principal hipótese de que o homem tenha assassinado a esposa e a filha e, em seguida, tirado a própria vida. A cena localizada pelos investigadores é descrita como profundamente chocante: Larissa e Ana Luiza foram encontradas mortas a tiros em um dos quartos da casa, enquanto o policial penal estava no andar superior, morto com um disparo na cabeça.





O crime só veio à tona depois que colegas de Larissa — coordenadora pedagógica de uma escola particular da cidade — estranharam sua ausência no trabalho e tentaram contato. Após não obterem resposta, foram até a casa da família. Diante do silêncio e da falta de movimentação, o portão precisou ser arrombado, revelando o cenário da tragédia.





Larissa era muito querida no ambiente escolar, conhecida pelo carinho com os alunos e pelo papel fundamental que desempenhava na formação pedagógica. A pequena Ana Luiza, estudante da mesma instituição, era também bastante conhecida pela delicadeza, alegria e participação ativa nas atividades escolares.





Profundamente abalada, a escola suspendeu todas as atividades nesta sexta-feira e divulgou nota lamentando a perda irreparável. A tragédia comoveu toda a cidade e reacende o alerta para a violência doméstica e os impactos devastadores que ela pode gerar.





Via portal Ceará Agora