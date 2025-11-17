CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 17 de novembro de 2025

Homem morre durante confronto com a Polícia em Monsenhor Tabosa

segunda-feira, novembro 17, 2025

Ele chegou a ser socorrido para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Um homem de 28 anos morreu durante uma intervenção policial na noite deste sábado (15), na localidade de Rocinha, município de Monsenhor Tabosa. Equipes do BEPI/Cotar, com apoio do Raio de Tamboril, foram acionadas para verificar uma denúncia sobre indivíduos que estariam se preparando para cometer crimes na área.

De acordo com a Polícia, ao chegar à localidade, os agentes se depararam com dois homens próximos a uma residência. Eles estariam armados com um revólver e uma pistola, momento em que se iniciou o confronto.

Durante a troca de tiros, Pedro Jairison Lima de Sousa foi atingido. Ele chegou a ser socorrido para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi levado para o núcleo da Perícia Forense, em Crateús.

Com Pedro, estavam uma moto modelo Bros e um revólver. O outro comparsa conseguiu fugir pela mata e não foi localizado até o momento. A Polícia segue em diligências na região.

Via portal A Voz Sta. Quitéria

