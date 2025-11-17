Equipe de Haddad procura emprego na Faria Lima, diz jornal

Ministro pode não ficar no cargo num quarto mandado de Lula.

Um integrante da equipe econômica do governo procurou emprego na Faria Lima nesta semana, segundo revelou o colunista Lauro Jardim, de O Globo. O movimento ocorre enquanto Fernando Haddad disse, na quinta-feira (13), que ainda não sabe se continuará no Ministério da Fazenda em um eventual novo mandato de Lula.





Em entrevista ao Broadcast/Estadão, o ministro afirmou estar satisfeito com o trabalho feito até agora, mas ressaltou que sua permanência não está definida. Haddad disse que essa decisão será tomada apenas no “momento apropriado” e dependerá de uma avaliação conjunta com o presidente.





O ministro declarou ainda que considera ter cumprido as tarefas que Lula lhe pediu ao longo da gestão. Ele evitou comentar sobre um possível segundo mandato e afirmou que segue focado nas funções atuais enquanto estiver no comando da Fazenda.





Fonte: Pleno News