segunda-feira, 17 de novembro de 2025

Equipe de Haddad procura emprego na Faria Lima, diz jornal

segunda-feira, novembro 17, 2025

Ministro pode não ficar no cargo num quarto mandado de Lula.
Um integrante da equipe econômica do governo procurou emprego na Faria Lima nesta semana, segundo revelou o colunista Lauro Jardim, de O Globo. O movimento ocorre enquanto Fernando Haddad disse, na quinta-feira (13), que ainda não sabe se continuará no Ministério da Fazenda em um eventual novo mandato de Lula.

Em entrevista ao Broadcast/Estadão, o ministro afirmou estar satisfeito com o trabalho feito até agora, mas ressaltou que sua permanência não está definida. Haddad disse que essa decisão será tomada apenas no “momento apropriado” e dependerá de uma avaliação conjunta com o presidente.

O ministro declarou ainda que considera ter cumprido as tarefas que Lula lhe pediu ao longo da gestão. Ele evitou comentar sobre um possível segundo mandato e afirmou que segue focado nas funções atuais enquanto estiver no comando da Fazenda.

Fonte: Pleno News

