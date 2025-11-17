Homem é morto após alugar casa desocupada por ordem de facção

Um homem recém-chegado ao bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, foi morto a tiros após alugar uma casa que havia sido desocupada por ordem de uma facção criminosa. Francisco Daniel Muniz Dias, 42 anos, estava sentado na calçada com familiares, na noite deste domingo (16), quando foi surpreendido por dois homens e uma mulher, que se aproximaram e efetuaram diversos disparos. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu na unidade de saúde. A principal linha de investigação é de que o crime tenha relação com a disputa entre grupos rivais na região.





Francisco Daniel havia se mudado há poucos dias para a residência localizada na rua 6, no Conjunto Tupinambá da Frota. O imóvel fora abandonado pelo antigo morador — um vigilante expulso à força por criminosos — e permanecia sob controle da facção que domina a área. Segundo a Polícia Militar (PMCE), Francisco Daniel não tinha conhecimento desse contexto.





A Polícia Civil (PCCE) trabalha com a hipótese de que o grupo responsável pelo ataque tenha associado Francisco Daniel ao antigo morador da casa, o que pode ter motivado o crime. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





(CN7)