Etiópia tem surto de Marburg, um dos vírus mais letais do mundo

Ministério da Saúde do país investiga avanço da doença no sul do território.

O Ministério da Saúde da Etiópia reportou, nesta segunda-feira (17), a morte de três pessoas em decorrência do vírus de Marburg, e a investigação de mais três óbitos possivelmente ligados à doença. Na última sexta-feira (14), o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, já havia relatado ao menos nove casos de contaminação no sul do país.





O Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças (Africa CDC) foi notificado e informou que as infecções foram confirmadas pelo Laboratório Nacional de Referência da Etiópia. Investigações preliminares indicam que trata-se de uma cepa que já circulava na África Oriental.





No momento, equipes de saúde atuam a fim de rastrear a origem da transmissão e para interromper o contágio, que ocorre essencialmente por meio de contato com fluidos corporais ou por meio de animais silvestres, como macacos ou morcegos.





(Pleno News)