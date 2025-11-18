Veículo da empresa funerária Plasfran se envolve em grave acidente em Sobral

Na manhã desta terça-feira, 18 de novembro, por volta das 10h, um veículo pertencente à empresa Plasfran esteve envolvido em um grave acidente na entrada da cidade de Sobral. Imagens feitas no local mostram o automóvel fora da pista, enquanto equipes e populares tentam auxiliar na situação.





O motorista do veículo foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Casa de Sobral. Ainda não há confirmação sobre a presença de um corpo dentro do carro funerário no momento do acidente.





As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. De acordo com as primeiras informações, as circunstâncias da ocorrência seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.





O caso gerou grande movimentação na região e mais detalhes deverão ser divulgados à medida que a investigação avançar .