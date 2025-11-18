Operação Integração Saturação Total: 754 policiais civis, militares e penais participam da ofensiva

Para fortalecer o combate às mortes violentas e crimes contra o patrimônio, as Forças de Segurança do Ceará iniciaram, nesta sexta-feira (14), mais uma edição da Operação Integração Saturação Total no Ceará. Direcionada por indicadores da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) e levantamentos de inteligência, a saída dos agentes aconteceu no bairro Pirambu, na Área Integrada de Segurança 8 (AIS 8) de Fortaleza. A ofensiva conta com o reforço operacional de 754 policiais civis, militares e penais.





Em sua fala, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, agradeceu o empenho dos policiais para o alcance dos resultados positivos. “Que orgulho de estar aqui na companhia de vocês, combatendo a criminalidade, ininterruptamente. Dia e noite vocês estão arriscando suas vidas para proteger a vida e o patrimônio da nossa população cearense. Graças ao trabalho de vocês, o nosso estado está reduzindo em 7% os crimes violentos; o estado está reduzindo 22% dos crimes contra o patrimônio; o estado está apreendendo 23 armas de fogo por dia; e o estado está capturando 100 pessoas por dia. Foram, senhores, 2.423 suspeitos de homicídios capturados de janeiro a outubro de 2025. Prendemos 2.135 investigados por organização criminosa. Eu tenho dito, os senhores estão fazendo um trabalho hercúleo, admirável, elogiável. Então não poderia perder essa oportunidade de estar com todos juntos para dar os parabéns, agradecer a todos pelo trabalho”, disse.





A Operação Integração Saturação Total acontece em Fortaleza e no interior do estado. Somente na capital, serão 226 agentes de segurança a mais, no apoio à ofensiva. Na semana passada, 246 pessoas foram presas e 58 armas de fogo foram recolhidas durante a Operação Integração Saturação Total no Ceará.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos.