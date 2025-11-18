Em ação conjunta, suspeito é preso por tráfico e mais de 16 kg de drogas são apreendidos

Durante as diligências da Operação Integração Saturação Total, uma ação conjunta da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão em flagrante de um homem, de 25 anos, por tráfico de drogas. A captura ocorreu na manhã deste sábado (15), no município de Maracanaú – Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12) do estado. Na ação, mais de 16 quilos de entorpecentes foram apreendidos.





As equipes das Forças de Segurança receberam informações sobre atividades suspeitas em um imóvel e, de imediato, deslocaram-se até o endereço. No local, após permissão para entrada na residência, foram encontrados 9 kg de skunk; 6,8 kg de maconha e 550 gramas de cocaína.





O suspeito, que estava na residência, foi capturado e conduzido para uma unidade da PCCE, onde foi autuado em flagrante. Agora, ele encontra-se à disposição da Justiça.