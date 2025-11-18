AIAMIS reforça estratégia de Inovação: Diretores do UNINTA e da Faculdade F5 participam do G4 VALLEY 2025

Diretores das unidades da AIAMIS participam de imersão nacional em gestão e inovação durante o G4 Valley 2025, fortalecendo estratégias de crescimento e competitividade.

Em busca de acelerar sua agenda de Inovação e Gestão e ampliar sua competitividade no setor educacional, o Centro Universitário INTA, a Faculdade 05 de Julho (F5) e as Faculdades Uninta de Tianguá, Itapipoca, Umirim e Fortaleza, todas pertencentes à mantenedora AIAMIS, marcaram presença no G4 Valley 2025, um dos maiores eventos de gestão, inovação e aceleração empresarial do país. O encontro ocorreu em formato de imersão nos dias 14, 15 e 16 de novembro, em São Paulo.





A AIAMIS foi representada pela Vice-Reitora do UNINTA Sobral, Dra. Lara Martins, pelo Pró-Reitor Administrativo, Jefferson Nogueira, além dos diretores Prof°a Ma. Nayara Machado (Faculdade F5), Taiã Gomes (Uninta Tianguá), Filipe Ferro (Uninta Fortaleza), Alysson Rodrigues (Uninta Itapipoca), Anderson Rodrigues (Uninta Umirim) e pelo assessor financeiro da F5, Roberto Gomes.





Ao longo da programação, os representantes da mantenedora tiveram acesso a conteúdos de alto impacto sobre liderança, cultura organizacional, expansão de negócios, eficiência operacional e tendências que moldam o futuro do mercado. O G4 Valley reuniu líderes, gestores e profissionais de todo o país em uma imersão prática, voltada à aplicação de métodos capazes de promover resultados reais.





Para a Prof°a Ma. Nayara Machado, participar do G4 Valley representa um passo estratégico importante:





“Vivemos um momento de muitas mudanças no cenário educacional. Estar no G4 Valley significa aprender com quem está transformando o país e trazer esses conhecimentos para fortalecer ainda mais as nossas instituições e nossa comunidade acadêmica.”





Com um novo posicionamento estratégico e uma nova cultura institucional, as unidades da AIAMIS têm buscado continuamente a excelência acadêmica, administrativa e organizacional. Ao integrar um ecossistema de inovação e protagonismo empresarial, a mantenedora reafirma seu compromisso com práticas modernas de gestão, melhoria contínua de processos e qualificação da experiência estudantil.





A participação no G4 Valley 2025 evidencia que a AIAMIS está alinhada às transformações do setor educacional brasileiro, investindo em conhecimento de ponta e na formação de lideranças preparadas para conduzir a evolução de cada unidade. Trata-se de um movimento que fortalece a competitividade institucional, amplia a capacidade de inovação e reafirma o papel da mantenedora como uma organização comprometida com resultados, sustentabilidade e crescimento estratégico.









Sobre o G4 Valley





Criado pelo G4 Educação — referência nacional em formação executiva e reconhecido por conectar líderes às práticas de empresas que mais crescem no mundo — o G4 Valley é uma imersão dedicada ao compartilhamento de metodologias aplicadas por organizações de destaque em tecnologia, gestão, crescimento e inovação.





O evento reúne empresários, executivos e gestores interessados em acelerar resultados a partir de estratégias validadas, mentorias práticas e conteúdos aplicáveis imediatamente ao contexto corporativo.