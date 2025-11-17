Polícia Civil cumpre mandados de prisão e apreende drogas no Cariri

Ações ocorreram em Assaré, Juazeiro do Norte, Antonina do Norte, Crato e em São Paulo.

Uma operação para dar cumprimento a 11 decisões judiciais, sendo cinco de prisão preventiva e seis de busca e apreensão, foi deflagrada nas primeiras horas desta segunda-feira (17), por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).





As ações, tendo como alvos integrantes de um grupo criminoso que atuam na região sul do Ceará, aconteceram nos municípios de Assaré, Juazeiro do Norte, Antonina do Norte, Crato e no estado de São Paulo. Uma arma de fogo e entorpecentes foram apreendidos durante a ação policial.





Os policiais civis saíram em campo na Região Sul e com apoio da Polícia de São Paulo cumpriram as decisões judiciais em desfavor de alvos, envolvido em um crime de morte registrado no final do ano de 2024, em Assaré. Os investigados tiveram mandados de prisão cumpridos pelos crimes de homicídio e por integrar organização criminosa.





Ao todo, três pessoas foram retiradas de circulação, outros dois mandados de prisão foram cumpridos em unidades prisionais, onde eles já se encontravam recolhidos. Ainda durante o cumprimento dos mandados de prisão, um dos alvos, de 34 anos, estava em posse de 1,747kg de cocaína, bem como um revólver calibre 38 com numeração raspada, além de 10 munições intactas.





Além do cumprimento de mandado de prisão ser cumprido em desfavor dele, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito. Na unidade policial, todos os trâmites foram realizados e os indivíduos colocados à disposição da Justiça.





(CN7)