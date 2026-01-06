CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 6 de janeiro de 2026

Homem é morto a tiros no distrito de Ipaguaçu Mirim, em Massapê

terça-feira, janeiro 06, 2026  Nenhum comentário

Um crime de morte foi registrado na noite desta terça-feira (06) no distrito de Ipaguaçu Mirim, no município de Massapê.
A vítima foi identificada como Antônio Marques, conhecido popularmente como Antônio Deca. Segundo as informações apuradas, ele foi abordado por dois indivíduos que estavam a pé, os quais efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes de receber qualquer tipo de socorro.

Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram identificados.

A Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local e realizou o isolamento da área para preservar a cena do crime. Em seguida, a Perícia Forense foi chamada para os procedimentos técnicos.

A Polícia Civil também esteve presente e deu início aos levantamentos investigativos, que deverão apurar a motivação do homicídio e a autoria do crime.

O caso segue sob investigação.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 