Homem é morto a tiros no distrito de Ipaguaçu Mirim, em Massapê

Um crime de morte foi registrado na noite desta terça-feira (06) no distrito de Ipaguaçu Mirim, no município de Massapê.

A vítima foi identificada como Antônio Marques, conhecido popularmente como Antônio Deca. Segundo as informações apuradas, ele foi abordado por dois indivíduos que estavam a pé, os quais efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes de receber qualquer tipo de socorro.





Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram identificados.





A Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local e realizou o isolamento da área para preservar a cena do crime. Em seguida, a Perícia Forense foi chamada para os procedimentos técnicos.





A Polícia Civil também esteve presente e deu início aos levantamentos investigativos, que deverão apurar a motivação do homicídio e a autoria do crime.





O caso segue sob investigação.