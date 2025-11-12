Capitão Wagner é alvo de ameaças na internet após denúncias em Uiraponga e Icó

O presidente do União Brasil (UB) no Ceará, Capitão Wagner, tornou-se alvo de ameaças após denunciar o avanço da criminalidade no município de Morada Nova, onde mais de 300 moradores foram expulsos de suas casas, e após apontar uma suposta ligação de membros da facção Comando Vermelho com a Prefeitura de Icó, no Centro-Sul cearense.





As intimidações ocorreram nas redes sociais e partiram de um homem identificado como Rafael Lila de Sousa, morador do município de Alto Santo. Em um vídeo publicado na internet, ele desafia o ex-deputado federal. “Outra coisa que eu tenho a dizer é: não engula corda do Capitão Wagner. O Capitão Wagner está gravando vídeo em Uiraponga, está gravando em Icó... não engula corda do Capitão Wagner, viu? Eu estou aqui, viu... O Capitão Wagner, depois eu falo com ele, vou me resolver com ele também”, declarou Rafael.





Diante da ameaça, Capitão Wagner se deslocou até o município de Alto Santo com o objetivo de localizar e prender o suspeito. Ele registrou em vídeo os preparativos e parte da campana para capturar o homem, mas Rafael Lila não foi encontrado.





Após a tentativa frustrada, Wagner gravou um novo vídeo e deixou um recado direto ao autor das ameaças: “Pra sorte do rapaz, eu não o encontrei em casa, mas queria deixar um recado pra ele e pra qualquer outro que me ameace: eu não vou esperar em casa. Eu vou tomar a iniciativa.”





Wagner informou que formalizou uma denúncia na Delegacia Geral da Polícia Civil para serem adotadas as medidas necessárias no sentido de coibir os crimes atribuídos a Rafael Lila de Sousa.





Fonte: CN7