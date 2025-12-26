O IDTSINE dispõe hoje de 152 oportunidades de emprego em Sobral

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajudante de eletricista 01
Ajudante de ferreiro 01
Armador de estrutura de concreto 20
Assistente administrativo 01
Assistente de vendas 01
Auxiliar de almoxarifado 01
Auxiliar de limpeza 01
Auxiliar de mecânico de autos 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Bombeiro hidráulico 01
Borracheiro 01
Carpinteiro 26
Chapeiro 01
Churrasqueiro 01
Consultor de vendas 10
Controlador de tráfego 02
Cozinheiro geral 02
Cuidador em saúde 01
Desenhista projetista de construção civil 01
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01
Empregado domestico nos servicos gerais 01
Engenheiro civil 01
Ferreiro 01
Garçom 02
Lavador de peças 01
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01
Marceneiro 01
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01
Montador de móveis de madeira 01
Motorista de ambulância 01
Operador de caixa 02
Operador de empilhadeira 01
Operador de negócios 01
Pedreiro 34
Pintor de obras 01
Representante comercial autônomo 05
Salgadeiro 01
Servente de pedreiro 01
Soldador 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01
Técnico eletricista 01
Vendedor de serviços 02
Vendedor interno 02
Vendedor porta a porta 05
Total 145
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar administrativo 01
Operador de caixa 01
Operador de vendas (lojas) 04
Repositor - em supermercados 01
Total 07
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria