sexta-feira, 26 de dezembro de 2025

O IDTSINE dispõe hoje de 152 oportunidades de emprego em Sobral

sexta-feira, dezembro 26, 2025



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de eletricista 01

Ajudante de ferreiro 01

Armador de estrutura de concreto 20

Assistente administrativo 01

Assistente de vendas 01

Auxiliar de almoxarifado 01

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar de mecânico de autos 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Bombeiro hidráulico 01

Borracheiro 01

Carpinteiro 26

Chapeiro 01

Churrasqueiro 01

Consultor de vendas 10

Controlador de tráfego 02

Cozinheiro geral 02

Cuidador em saúde 01

Desenhista projetista de construção civil 01

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Engenheiro civil 01

Ferreiro 01

Garçom 02

Lavador de peças 01

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01

Marceneiro 01

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01

Montador de móveis de madeira 01

Motorista de ambulância 01

Operador de caixa 02

Operador de empilhadeira 01

Operador de negócios 01

Pedreiro 34

Pintor de obras 01

Representante comercial autônomo 05

Salgadeiro 01

Servente de pedreiro 01

Soldador 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01

Técnico eletricista 01

Vendedor de serviços 02

Vendedor interno 02

Vendedor porta a porta 05

Total 145



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar administrativo 01
Operador de caixa 01
Operador de vendas (lojas) 04
Repositor - em supermercados 01

Total 07

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

