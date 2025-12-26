FORA DA REALIDADE: Salário mínimo ideal é apontado por Dieese; CONFIRA VALOR

Foi publicado no Diário Oficial da União o decreto que reajusta o salário mínimo para 2026, que passa a ser de R$ 1.621, um aumento de R$ 103 em relação aos atuais R$ 1.518. O cálculo considera a inflação medida pelo INPC até novembro de 2025 (4,4%) somada ao crescimento do PIB de 2024, limitado a 2,5% pelo arcabouço fiscal.





Segundo o Dieese, o salário mínimo é referência para cerca de 59,9 milhões de brasileiros e impacta diretamente benefícios previdenciários, seguro-desemprego e programas sociais. A entidade aponta que, para sustentar uma família de quatro pessoas, o salário mínimo ideal deveria ser de aproximadamente R$ 7.067 em novembro de 2025, quase cinco vezes o valor oficial.





Entre 2019 e 2022, o piso nacional teve apenas reposição da inflação, o que reduziu o poder de compra, especialmente diante da alta dos alimentos. O Dieese estima que o salário mínimo atual injeta R$ 81,5 bilhões na economia e gera R$ 43,9 bilhões em arrecadação sobre o consumo.





Nos últimos 10 anos, o salário mínimo passou de R$ 788, em 2015, para R$ 1.518, em 2025, evidenciando avanços nominais, mas ainda distante do valor considerado suficiente para cobrir as necessidades básicas das famílias brasileiras.



