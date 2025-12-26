Grave acidente na CE-178 deixa dois mortos após colisão frontal entre veículos

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira, 26 de dezembro de 2025, na CE-178, no trecho que liga os municípios de Santana do Acaraú e Morrinhos, e resultou na morte de dois motoristas após uma colisão frontal entre dois veículos.





De acordo com informações apuradas no local, o impacto foi extremamente violento, deixando ambos os condutores presos às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros de Sobral foram acionadas e realizaram os trabalhos de resgate, porém, infelizmente, os motoristas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local do acidente.





Um dos veículos era conduzido por uma enfermeira, que seguia no sentido Santana do Acaraú. Segundo informações preliminares, ela estaria a caminho de realizar a inscrição para um concurso público. O outro automóvel envolvido na colisão foi uma caminhonete Hilux, que trafegava no sentido contrário, conduzida por um homem natural de Sobral.





A caminhonete transportava cilindros de oxigênio, e, com a força da batida, alguns desses cilindros avançaram sobre a cabine do veículo, agravando ainda mais o impacto e contribuindo para a fatalidade. Ambos os condutores morreram no local.





A área foi isolada para a realização dos procedimentos periciais, e as causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes. O caso gerou comoção entre moradores da região e acendeu um alerta para os riscos no trecho da CE-178, conhecido pelo tráfego intenso entre os municípios da região.





A equipe do Blog Sobral 24 Horas se solidariza com os familiares e amigos das vítimas neste momento de profunda dor, desejando força e conforto a todos diante dessa tragédia.



