Jovem morre e outros quatro ficam feridos após carro cair de ponte de 12 metros de altura em Lavras da Mangabeira/CE

Lara Barreto Pimenta, de 19 anos, ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos.

Uma jovem morreu e outros quatro ficaram feridos após um carro perder o controle, bater em uma mureta e cair de uma ponte de cerca de 12 metros de altura na BR-230, em Lavras da Mangabeira, no interior do Ceará, na madrugada desta quarta-feira (24).





Conforme o Corpo de Bombeiros, equipes da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Iguatu foram acionadas por volta das 4 horas, para atender uma ocorrência de capotamento com queda de veículo de ponte.





Ao chegar ao local, os agentes identificaram que uma das passageiras estava presa às ferragens e já estava morta. Ela foi identificada como Lara Barreto Pimenta, de 19 anos, natural de São Paulo, mas moradora da cidade de Lavras da Mangabeira.





Equipes do Samu também estiveram no local e socorreram os outros ocupantes do veículo: duas mulher de 18 e 22 anos, e dois homens, de 24 e 18 anos.





Os quatro sobreviventes foram encaminhados para um hospital da região. Em seguida, foram transferidos para o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, onde permanecem internados.





Segundo a Secretaria da Segurança, as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Municipal de Lavras da Mangabeira.





O prefeito da cidade de Lavras, Ronaldo Pedrosa, conhecido popularmente como "Ronaldo da Madeireira", divulgou uma nota de pesar pela morte de Lara Pimenta.





"Em meio a este momento difícil, deixo minha solidariedade à família e aos amigos. Que a alma encontre paz e acolhimento eterno, e que Deus traga conforto e força aos que aqui permanecem", publicou o prefeito de Lavras da Mangabeira.



