sexta-feira, 26 de dezembro de 2025

Supermercados ficarão proibidos de abrirem aos domingos em 2026

Um acordo firmado entre representantes do comércio e dos trabalhadores definiu mudanças importantes no funcionamento dos supermercados e atacados a partir de 2026. A decisão estabelece o fechamento das lojas aos domingos por um período determinado, além de reajuste salarial e a criação de um novo benefício para a categoria, mas somente em um estado do Brasil por enquanto. As medidas valem para os supermercados do Espírito Santo, que ficarão fechados aos domingos entre 1º de março e 31 de outubro de 2026. O entendimento foi definido no mês passado em acordo entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Comerciários. Ao fim desse prazo, as regras voltarão a ser discutidas dentro da Convenção Coletiva de Trabalho. A proposta é uma experiência piloto inspirada em modelos que já são adotados em países europeus - em vários, não há funcionamento de comércio no domingo.

com informações de Metrópoles

