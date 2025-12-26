Homem é encontrado morto em estrada vicinal na zona rural de Tianguá

Um homem identificado como Carlos Felipe Pereira da Silva foi encontrado sem vida em uma estrada que dá acesso ao sítio São João, na zona rural do município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba. O caso foi registrado e está sendo investigado pelas forças de segurança.





De acordo com informações repassadas pela polícia, Carlos Felipe era natural de Fortaleza e possuía diversas passagens pelo sistema policial. Atualmente, ele residia no bairro Pôr do Sol, em Tianguá.





A principal linha de investigação aponta que a vítima pode ter sido sequestrada, levada até o local onde o corpo foi encontrado e, em seguida, executada. As circunstâncias da morte ainda não foram oficialmente detalhadas, e o local foi isolado para a realização dos procedimentos periciais.





Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram na área para os primeiros levantamentos. O corpo foi removido pelo núcleo da Perícia Forense, que deverá auxiliar na elucidação do crime por meio de laudos técnicos.





A Polícia Civil de Tianguá segue investigando o caso para esclarecer a autoria e a motivação do homicídio. Até o momento, ninguém foi preso. Com informações TV Ibiapaba