Governo do PT no RN cria bolsa de R$ 500 para jovens infratores e gera reações nas redes

O Governo do Rio Grande do Norte comandado por Fatima Bezerra (PT) instituiu um auxílio financeiro mensal de R$ 500 destinado a adolescentes e jovens que cumpriram ou estejam cumprindo medidas socioeducativas no estado. A iniciativa faz parte de uma política de reintegração social e tem como objetivo incentivar a permanência na escola e a construção de um projeto de vida. A medida tem gerado críticas e debates nas redes sociais. Parte da população questiona o fato de jovens que cometeram infrações receberem um auxílio financeiro.





O benefício foi criado por meio de portaria publicada pelo governo estadual e será concedido a jovens acompanhados pela Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fundase/RN).





Com informações de @cearaantenado