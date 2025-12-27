CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

Governo do PT no RN cria bolsa de R$ 500 para jovens infratores e gera reações nas redes

sábado, dezembro 27, 2025

O Governo do Rio Grande do Norte comandado por Fatima Bezerra (PT) instituiu um auxílio financeiro mensal de R$ 500 destinado a adolescentes e jovens que cumpriram ou estejam cumprindo medidas socioeducativas no estado. A iniciativa faz parte de uma política de reintegração social e tem como objetivo incentivar a permanência na escola e a construção de um projeto de vida. A medida tem gerado críticas e debates nas redes sociais. Parte da população questiona o fato de jovens que cometeram infrações receberem um auxílio financeiro.

O benefício foi criado por meio de portaria publicada pelo governo estadual e será concedido a jovens acompanhados pela Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fundase/RN).

Com informações de @cearaantenado

