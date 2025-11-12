DERRAMAMENTO DE SANGUE: homem é morto a tiros em estrada na zona rural de Groaíras/CE

Na noite desta terça-feira (11), um homem foi morto a tiros em uma estrada carroçável na localidade de Lagoa do Peixe, zona rural do município de Groaíras, na região Norte do Ceará.





De acordo com informações preliminares, moradores da região relataram ter ouvido entre 20 e 30 disparos de arma de fogo, o que indica que a vítima pode ter sido executada com extrema violência. A identidade do homem ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades.





A Polícia Militar foi acionada logo após o crime e, com o apoio das equipes do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BP Raio), isolou a área até a chegada da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Civil. O caso será investigado pela delegacia local.





As circunstâncias do homicídio, assim como a motivação e a autoria, ainda são desconhecidas. O corpo da vítima será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Sobral, onde passará por exames periciais que poderão ajudar a esclarecer detalhes da execução.





A violência volta a preocupar os moradores de Groaíras, cidade que tem registrado aumento em casos de crimes violentos nos últimos meses. O episódio reforça o clima de insegurança que assola a população local.