Polícia Civil prende seis suspeitos ligados ao CV na Grande Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu seis pessoas suspeitas de integrar o Comando Vermelho (CV), facção criminosa com atuação na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As ações, realizadas nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (11), ocorreram por meio das operações "Coruja" e "Ação Social", que também cumpriram 18 mandados de busca e apreensão em Fortaleza e Maracanaú.





A primeira etapa da ofensiva, intitulada "Coruja", foi coordenada pela Delegacia de Maracanaú, por meio do Núcleo de Homicídios e da 2ª Seccional. A operação teve como alvo os responsáveis por um homicídio ocorrido em março deste ano no município. Entre os presos estão um casal, de 26 e 31 anos, apontado como mandante do crime, e um homem de 22 anos, que já possui antecedentes por tráfico de drogas, roubo e associação criminosa. Outros dois mandados de prisão foram cumpridos em unidades prisionais, totalizando cinco capturas nessa fase.





Na sequência, a Polícia Civil deflagrou a operação "Ação Social", também voltada contra o mesmo grupo criminoso. Durante a ação, um homem de 28 anos foi preso em flagrante com entorpecentes. Ele já responde por tráfico de drogas e roubo. Os policiais também apreenderam aparelhos celulares que serão analisados para aprofundar as investigações.





De acordo com a PCCE, o grupo investigado utilizava um grupo fechado em redes sociais para articular atividades ilícitas, incluindo o planejamento de crimes e o repasse de ordens entre integrantes. As operações fazem parte de um conjunto de medidas estratégicas da Polícia Civil voltadas à repressão de homicídios e ao enfraquecimento de facções criminosas que atuam na Grande Fortaleza.





Via portal CN7