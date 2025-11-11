Maior porta-aviões do mundo chega à América Latina e amplia tensão EUA- Venezuela

O maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, dos Estado Unidos, chegou à América Latina nesta terça-feira (11), segundo a agência Reuters, citando dois funcionários do governo americano. Na manhã desta terça, a ditadura de Nicolás Maduro anunciou mobilização massiva de forças terrestres, aéreas e navais.





O grupo de ataque do porta-aviões norte-americano Gerald Ford se deslocou para a região da América Latina, informaram as autoridades dos Estados Unidos nesta terça-feira (11), aumentando drasticamente o acúmulo militar que aprofundou as tensões com a Venezuela.





O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou o envio do Ford no mês passado, somando-se aos oito navios de guerra, um submarino nuclear e aeronaves F-35 já presentes no Caribe.



