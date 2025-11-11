Sobral é destaque na COP30 em Belém com projetos inovadores de sustentabilidade urbana

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente (SEUMA) e da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA), participa da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30/UNFCCC), realizada entre os dias 10 e 14 de novembro, na cidade de Belém (PA).





Sobral integra o Mutirão de Soluções para a Crise Climática, apresentando projetos inovadores de sustentabilidade e infraestrutura verde que têm colocado o município em destaque nacional nas políticas de adaptação climática e desenvolvimento urbano sustentável.





A comitiva municipal é composta por Evysdanna Gomes de Paula, secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente (SEUMA); Elaine Girão de Andrade, coordenadora de Patrimônio Histórico (SEUMA); Arthur Rodrigues Feijão, assessor de Gabinete do Prefeito (GABPREF); Franklin Ferreira Viana, diretor de Parques, Jardins e Unidades de Conservação da AMA; e Paulo Giovani Saraiva de Oliveira, coordenador-geral da SEUMA.





Durante a conferência, o município apresenta cinco projetos urbanos voltados à valorização ambiental, paisagística e social:





• Parque Alagável Novo Recanto





• Parque Linear do Aeroporto





• Parque das Aves e Jardim Botânico do Semiárido





• Parque Alagável Oiticica





• Sistema de Infraestrutura Verde e Azul (IVA)





Esses projetos foram concebidos como espaços integradores, voltados à recuperação ambiental, à educação ecológica e à oferta de áreas públicas de convivência, fortalecendo a relação entre cidade, natureza e comunidade.





Entre as iniciativas, o Parque Linear do Aeroporto se destaca por propor uma nova forma de ocupação urbana, conciliando preservação ambiental, lazer e mobilidade sustentável, em uma área que conecta importantes bairros da cidade.





Além de reforçar o compromisso municipal com as Soluções Baseadas na Natureza (SbN), a participação de Sobral na COP30 fortalece o intercâmbio técnico e a cooperação internacional, ampliando as oportunidades de captação de recursos para projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.





“Sobral tem mostrado que é possível crescer com equilíbrio e responsabilidade ambiental. Nossa presença na COP30 é o reconhecimento do trabalho que vem sendo feito para construir uma cidade mais resiliente, verde e inclusiva”, destacou Evysdanna Gomes de Paula, secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente.





Com uma visão de futuro pautada na sustentabilidade e na qualidade de vida, Sobral se consolida como referência em planejamento urbano sustentável no Nordeste, reafirmando seu compromisso com o meio ambiente e com as próximas gerações.