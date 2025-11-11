Estudantes de Sobral são homenageados na ALECE por destaque na Olimpíada de História

Três alunos da rede municipal de ensino de Sobral foram homenageados, na última sexta-feira (7), durante cerimônia na Assembleia Legislativa do Ceará (ALECE), em reconhecimento ao desempenho obtido na 17ª edição da Olimpíada Nacional de História do Brasil (ONHB). A solenidade reuniu estudantes, professores e escolas de todo o estado que se destacaram na competição promovida pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).





Os sobralenses Antônia Marcela, Francisco Lucas e Juan Pablo representaram o município pela primeira vez na fase final da olimpíada, realizada em agosto, na Unicamp, em São Paulo. O feito marca um momento histórico para a educação municipal, que vem intensificando o incentivo à participação dos alunos em olimpíadas do conhecimento.





A secretária da Educação de Sobral, professora Cynira Sampaio, expressou orgulho pela conquista. “Esse resultado mostra o quanto nossos alunos estão preparados para enfrentar desafios acadêmicos de alto nível. É fruto do trabalho conjunto entre professores, gestores e toda a rede de ensino, que acredita no poder transformador da educação”, destacou.





Coordenadores pedagógicos dos Ensinos Fundamental I e II também celebraram o reconhecimento, ressaltando que o bom desempenho é resultado do empenho dos estudantes e do apoio contínuo das escolas e da Secretaria da Educação.





A Olimpíada Nacional de História do Brasil é considerada uma das principais competições acadêmicas do país na área de humanidades, desafiando os participantes a desenvolverem habilidades de análise crítica, interpretação de fontes e argumentação histórica, promovendo o interesse pela pesquisa e pelo pensamento científico.



