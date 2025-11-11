CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 11 de novembro de 2025

Mesmo sem alcançar US$ 1 trilhão, Musk já é a pessoa mais rica de todos os tempos

terça-feira, novembro 11, 2025  Nenhum comentário

Nem John Davison Rockefeller, nem o Barão de Mauá, nem Mansa Musa: a pessoa mais rica da história do mundo, considerando quase todos os parâmetros para os cálculos, até agora, é o sul-africano Elon Musk, CEO de companhias como Tesla (TSLA), SpaceX e X (antigo Twitter).⁣
Musk, que tem uma fortuna estimada em US$ 482 bilhões, segundo o índice de bilionários da Bloomberg, teve um pacote de remuneração de US$ 1 trilhão aprovado pelo quadro de acionistas da Tesla na quinta-feira, 6, o que pode acelerar a jornada do executivo em direção ao marco de primeiro trilionário do mundo.⁣
Ou seja, Musk precisaria aumentar sua fortuna em aproximadamente US$ 518 bilhões para se tornar o primeiro trilionário. Algo que, para ele, pode não ser tão impossível assim.⁣
Em janeiro, a Oxfam publicou seu relatório anual de desigualdade revelando que o CEO da Tesla e da SpaceX pode ultrapassar a marca de US$ 1 trilhão em menos de cinco anos.⁣

Fonte: Exame

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 