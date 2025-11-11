Mesmo sem alcançar US$ 1 trilhão, Musk já é a pessoa mais rica de todos os tempos

Nem John Davison Rockefeller, nem o Barão de Mauá, nem Mansa Musa: a pessoa mais rica da história do mundo, considerando quase todos os parâmetros para os cálculos, até agora, é o sul-africano Elon Musk, CEO de companhias como Tesla (TSLA), SpaceX e X (antigo Twitter).⁣

⁣

Musk, que tem uma fortuna estimada em US$ 482 bilhões, segundo o índice de bilionários da Bloomberg, teve um pacote de remuneração de US$ 1 trilhão aprovado pelo quadro de acionistas da Tesla na quinta-feira, 6, o que pode acelerar a jornada do executivo em direção ao marco de primeiro trilionário do mundo.⁣

⁣

Ou seja, Musk precisaria aumentar sua fortuna em aproximadamente US$ 518 bilhões para se tornar o primeiro trilionário. Algo que, para ele, pode não ser tão impossível assim.⁣

⁣

Em janeiro, a Oxfam publicou seu relatório anual de desigualdade revelando que o CEO da Tesla e da SpaceX pode ultrapassar a marca de US$ 1 trilhão em menos de cinco anos.⁣





Fonte: Exame