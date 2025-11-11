BR-222, RODOVIA DA MORTE: dois acidentes fatais em menos de 24 horas em Itapajé

Trecho da rodovia volta a registrar tragédia e acende alerta sobre segurança viária no Ceará.

De acordo com o Blog do Mário Almeida, um segundo acidente com vítima fatal foi registrado em menos de 24 horas na BR-222, no trecho que corta o município de Itapajé (CE). O sinistro ocorreu na manhã deste domingo (9), nas proximidades da localidade de Jorge, envolvendo um motociclista que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Na véspera, outro acidente com morte havia ocorrido na mesma rodovia, na altura do distrito de Araruna, também em Itapajé. Moradores e condutores voltaram a cobrar melhorias na sinalização e fiscalização, alertando para o alto índice de acidentes fatais registrados no trecho da BR-222 que atravessa o município.



