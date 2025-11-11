CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 11 de novembro de 2025

Cristiano Ronaldo anuncia que copa do mundo de 2026 será sua última

Estrela do futebol mundial nos últimos 20 anos, Cristiano Ronaldo vai disputar a sua última Copa do Mundo em 2026. Em um evento na Arábia Saudita, nesta terça-feira (11/11), o astro português anunciou a decisão.

“Definitivamente, sim. Vou ter 41 anos e acho que será o momento”, disse Cristiano Ronaldo sobre a Copa do Mundo de 2026 ser a última da sua carreira.

Cristiano Ronaldo disputou cinco mundiais até aqui. O primeiro foi em 2006, quando a seleção de Portugal ficou com a 4ª posição, a melhor colocação do país europeu em Copas.

Fonte: Metrópoles

