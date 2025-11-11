NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 131 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (11) EM SOBRAL





OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS





Ajudante de carga e descarga de mercadoria 06





Assessor de microcrédito 01





Assistente administrativo 01





Assistente de mídias sociais 01





Assistente de vendas 01





Atendente de mesa 01





Auxiliar administrativo 01





Auxiliar de expedição 01





Auxiliar de linha de produção 01





Auxiliar de marceneiro 01





Auxiliar de mecânico de autos 01





Auxiliar mecânico de refrigeração 01





Auxiliar técnico de refrigeração 01





Bibliotecário 01





Camareira de hotel 01





Consultor de vendas 06





Coordenador de administração de pessoal 01





Cozinheiro de restaurante 01





Empregado doméstico arrumador 01





Empregado domestico nos servicos gerais 01





Estoquista 01





Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01





Mecânico de automóvel 02





Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01





Mecânico de refrigeração 01





Montador instalador de acessórios 01





Motofretista 01





Nutricionista 02





Operador de caixa 08





Pasteleiro 01





Pedreiro 08





Recepcionista, em geral 01





Salgadeiro 03





Servente de pedreiro 01





Técnico de enfermagem 01





Técnico de operações de telecomunicações 01





Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01





Vendedor de serviços 02





Vendedor porta a porta 04





Vendedor pracista 03





Total 74













PESSOA COM DEFICIÊNCIA





OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS





Armador de estrutura de concreto 01





Auxiliar de limpeza 01





Estoquista 02





Operador de vendas (lojas) 03





Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50



