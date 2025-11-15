Jovem de 18 anos é executada dentro de residência em Forquilha; polícia investiga feminicídio

Um crime brutal chocou os moradores de Forquilha na noite desta sexta-feira (14). A vítima foi identificada como Maria de Fátima Ribeiro da Silva, de apenas 18 anos, natural do distrito de Aracatiaçu, encontrada morta dentro de uma residência no bairro Edmundo Rodrigues, após moradores ouvirem diversos disparos de arma de fogo.





A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas por volta das 19h40, após vizinhos relatarem tiros e a invasão de uma casa por indivíduos desconhecidos. Ao chegarem ao local, na Rua Irmãos Liberato de Matos, as equipes encontraram a jovem já sem vida, com uma lesão causada por disparo de arma de fogo na região da cabeça. Segundo informações repassadas por agentes que atenderam a ocorrência, o corpo apresentava sinais compatíveis com execução.





Há suspeita de que Maria de Fátima estivesse grávida, o que torna o caso ainda mais grave. Exames periciais deverão confirmar a gestação e ajudar a esclarecer as circunstâncias do assassinato.





A motivação do crime ainda é desconhecida. Testemunhas relataram barulho intenso e correria no momento dos disparos. A Delegacia Municipal de Forquilha instaurou inquérito e investiga o caso como possível feminicídio, sem descartar outras linhas de apuração.





O corpo da vítima foi recolhido pela Perícia Forense, e a Polícia segue em diligências para identificar e capturar os autores. Com informações de Sobral Online