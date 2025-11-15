EUA reduzem tarifas para café, laranja, carne bovina e outros produtos

Decreto foi assinado pelo presidente Donald Trump.

A Casa Branca publicou, nesta sexta-feira (14), um decreto assinado pelo presidente Donald Trump que isenta alguns produtos agrícolas de tarifas recíprocas atualmente em vigor.





Entre os produtos beneficiados estão café e chá; frutas tropicais e sucos; cacau e especiarias; bananas, laranjas e tomates; carne bovina; além de determinados fertilizantes, embora alguns nunca tenham sido submetidos às tarifas recíprocas.





Em abril, Trump já havia anunciado uma tarifa global sobre importados de diversos países, definindo para o Brasil uma alíquota de 10%. Na ocasião, as taxas aplicadas foram de 20% para a União Europeia, 34% para a China e 46% para o Vietnã.





O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil informou que está estudando a ordem executiva emitida nos Estados Unidos.



