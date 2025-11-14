CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

Mulher é assaltada por dupla armada e tem motocicleta roubada no bairro Domingos Olímpio, em Sobral

sexta-feira, novembro 14, 2025  Nenhum comentário

No início da tarde do dia 13 de novembro de 2025, uma mulher foi vítima de roubo à mão armada ao chegar em sua residência na Rua da Ressurreição, no bairro Domingos Olímpio, em Sobral (CE). O crime ocorreu por volta das 12h10.

A vítima relatou que estava prestes a entrar em casa quando foi surpreendida por dois homens armados com uma pistola. Segundo informações, um deles vestia camisa azul, enquanto o outro usava camisa vermelha.

A dupla anunciou o assalto e exigiu que a mulher entregasse sua motocicleta, uma Shineray XY 150 GY preta, que foi levada pelos criminosos. Após o roubo, os assaltantes fugiram em direção ao bairro Sumaré.

A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas até o momento ainda não foi encontrada.

