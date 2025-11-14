CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 14 de novembro de 2025

Jovem é assaltado por homem armado em plena luz do dia no Centro de Sobral

sexta-feira, novembro 14, 2025

Na manhã do dia 13 de novembro de 2025, um jovem foi vítima de roubo enquanto caminhava pela Rua Maria Tomazia, no Centro de Sobral (CE). O crime ocorreu por volta das 09h50.

A vítima relatou à Polícia Civil que descia a rua a pé quando um homem vestindo blusa escura, boné, e trafegando em uma bicicleta se aproximou. O suspeito usava ainda um cordão de ouro grosso, segundo o relato.

O criminoso teria passado inicialmente pela calçada no sentido contrário, realizando um retorno e abordando o jovem pela lateral. Ao colocar a mão na cintura, simulou estar armado e anunciou o assalto, exigindo os pertences da vítima.

Durante a ação, o assaltante levou um celular Samsung Galaxy J2 Core, de cor preta, com capa azul desgastada. Após o crime, fugiu no sentido do lateral do Pinheiro e não foi mais avistado.

A Polícia Civil investiga o caso.

