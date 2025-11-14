Jovem é assaltado por homem armado em plena luz do dia no Centro de Sobral

Na manhã do dia 13 de novembro de 2025, um jovem foi vítima de roubo enquanto caminhava pela Rua Maria Tomazia, no Centro de Sobral (CE). O crime ocorreu por volta das 09h50.





A vítima relatou à Polícia Civil que descia a rua a pé quando um homem vestindo blusa escura, boné, e trafegando em uma bicicleta se aproximou. O suspeito usava ainda um cordão de ouro grosso, segundo o relato.





O criminoso teria passado inicialmente pela calçada no sentido contrário, realizando um retorno e abordando o jovem pela lateral. Ao colocar a mão na cintura, simulou estar armado e anunciou o assalto, exigindo os pertences da vítima.





Durante a ação, o assaltante levou um celular Samsung Galaxy J2 Core, de cor preta, com capa azul desgastada. Após o crime, fugiu no sentido do lateral do Pinheiro e não foi mais avistado.





A Polícia Civil investiga o caso.