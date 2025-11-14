Mulher tem motocicleta roubada sob ameaça de faca em Sobral

Na manhã do dia 13 de novembro de 2025, uma mulher foi vítima de roubo de veículo no bairro COHAB 3, em Sobral (CE), próximo à Escola Maria Dias. O crime ocorreu por volta das 06h20.





A vítima trafegava em sua motoneta, uma Honda Biz 125 ES vermelha, quando foi surpreendida por um homem armado com uma faca. O suspeito teria anunciado o assalto e ordenado que ela descesse do veículo.





O assaltante tomou o celular da vítima, arrancou o relógio dela e de sua filha, que estava na garupa, e fugiu com a motocicleta logo em seguida. A mulher relatou que o suspeito seguiu em direção a uma área de matagal, e não foi mais visto.





A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas até o momento ainda não foi localizada.