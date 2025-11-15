EUA realizam 20º bombardeio contra embarcação com drogas

Os Estados Unidos realizaram, em 10 de novembro, mais um ataque militar contra embarcações que contrabandeavam drogas no Mar do Caribe.

Este foi o vigésimo ataque promovido pelos EUA contra organizações narcoterroristas. Ao todo, mais de 80 suspeitos já morreram nessas operações.





O vídeo do bombardeio (assista abaixo) foi divulgado pelo perfil do Comando Sul dos EUA no X.





Em 10 de novembro, sob as ordens do Secretário de Guerra Pete Hegseth, a Força-Tarefa Conjunta Southern Spear realizou um ataque cinético letal contra uma embarcação operada por uma Organização Terrorista Designada. Informações de inteligência confirmaram que a embarcação estava envolvida no contrabando de narcóticos, transitando por uma rota de narcotráfico conhecida e transportando drogas. Quatro narcoterroristas do sexo masculino a bordo da embarcação foram mortos. A embarcação traficava narcóticos no Mar do Caribe e foi atingida em águas internacionais”, diz a legenda.









"Operação Lança do Sul"





Na quinta, 13, o secretário de Guerra, Pete Hegseth, informou o início da ‘Operação Lança do Sul’ para combater o tráfico de drogas na América Latina.





Segundo Hegseth, a ofensiva “remove narcoterroristas” do Hemisfério Sul e protege os EUA das drogas.





“O presidente Trump ordenou a ação — e o Departamento de Guerra está cumprindo a ordem. Hoje, estou anunciando a Operação Lança do Sul. Liderada pela Força-Tarefa Conjunta Southern Spear e Comando Sul (SOUTHCOM) , esta missão defende nossa pátria, remove narcoterroristas do nosso hemisfério e protege nossa pátria das drogas que estão matando nosso povo. O hemisfério ocidental é a vizinhança da América – e nós o protegeremos”, escreveu no X.









USS Gerald R. Ford





Dois dias antes, o porta-aviões USS Gerald R. Ford, o maior da frota americana, entrou na área de responsabilidade do Comando Sul dos Estados Unidos (USSOUTHCOM), que abrange toda a América Latina.





A chegada do grupo naval também veio depois de o secretário de Guerra determinar que o porta-aviões apoiasse a diretriz do presidente Donald Trump de desmantelar Organizações Criminosas Transnacionais e combater o narcoterrorismo.

O grupo de ataque do USS Gerald R. Ford reúne mais de 4 mil marinheiros e dezenas de aeronaves táticas a bordo.





Com informações de O ANTAGONISTA