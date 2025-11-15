Vila Real encara missão difícil por vaga nas quartas da Taça Fares Lopes

A equipe sobralense chega na rodada dependendo só dele,porém precisa vencer o Maracanã por três gols de diferença para garantir na próxima dase da Fares Lopes.





O Vila Real entra em campo neste sábado (15) com a missão mais dura da temporada: vencer o Maracanã por, no mínimo, três gols de diferença para seguir vivo na Taça Fares Lopes. O confronto decisivo está marcado para às 16h, no Estádio do Junco, o “Juncão”, onde o time sobralense espera transformar o apoio da torcida em combustível para uma virada histórica.





A equipe chega pressionada após a derrota sofrida para o Tirol na última rodada, resultado que complicou o cenário na tabela e deixou o time na dependência de uma vitória elástica. Apesar do momento delicado, jogadores e comissão técnica mantêm a confiança e reforçam que nada está perdido enquanto houver chance matemática.





Do outro lado, o Maracanã vem embalado pela vitória sobre o Caucaia e busca administrar a vantagem construída na competição. O time da Região Metropolitana de Fortaleza aposta no bom momento para frear a reação do Vila Real e garantir sua presença entre os oito melhores do torneio.





A diretoria do clube sobralense faz um apelo especial ao torcedor para lotar as arquibancadas do Juncão e empurrar a equipe durante os 90 minutos. “O apoio da nossa torcida será fundamental”, ressaltou a direção, confiante de que o ambiente pode influenciar o desempenho em campo.





Com clima de decisão e promessa da presença maciça do torcedor, Vila Real e Maracanã protagonizam um dos duelos mais aguardados da rodada, colocando em jogo não apenas a vaga nas quartas, mas também a esperança de uma arrancada na Taça Fares Lopes.





Via Sistema Paraíso de Comunicação