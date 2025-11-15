Prefeito de Sobral anuncia convocação de 100 aprovados em concurso da Educação

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, anunciou nesta quinta-feira a convocação de 100 novos profissionais aprovados em seleção pública da Secretaria da Educação. A medida reforça o compromisso da gestão com a valorização dos servidores e com o fortalecimento da rede municipal de ensino, referência nacional em qualidade educacional.





Segundo o prefeito, a convocação dos 105 novos professores tem como objetivo suprir demandas das escolas, ampliar o quadro efetivo e garantir melhores condições de aprendizagem para os estudantes. Os novos servidores atuarão em unidades de ensino de diferentes bairros e distritos, atendendo à expansão de matrículas e à necessidade de renovação do quadro.





A Secretaria da Educação informou que os convocados deverão acompanhar, nos próximos dias, a publicação oficial no Diário do Município, onde estarão disponíveis orientações sobre documentação, exames admissionais e prazos para apresentação.





Oscar Rodrigues destacou que novos chamamentos poderão ocorrer ao longo do ano, conforme a necessidade da rede. Ele reforçou ainda que investir em pessoal é essencial para manter o desempenho de Sobral, que há anos aparece entre os melhores resultados educacionais do Brasil.





A convocação é comemorada por candidatos que aguardavam o chamado desde a homologação do concurso. Para a gestão municipal, o reforço do quadro representa mais um passo para garantir ensino de qualidade e continuar avançando na política educacional reconhecida nacionalmente.



