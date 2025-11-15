Moradores da cidade de Senador Sá denunciam falta de viaturas da Polícia Militar!

Moradores de Senador Sá, na região Norte do estado, estão há cerca de dez dias sem viatura da Polícia Militar, situação que tem ampliado o sentimento de descaso e vulnerabilidade entre a população.





Segundo relatos, o efetivo policial da cidade conta atualmente apenas com dois agentes realizando patrulhamento a pé, o que torna insuficiente o policiamento ostensivo e dificulta ainda mais o enfrentamento à criminalidade. De acordo com informações, a ausência de veículo impossibilita ações mais rápidas e eficientes, deixando a segurança pública praticamente “nas mãos de Deus”, conforme descrevem moradores.





Moradores cobram providências urgentes e destacam que, enquanto as autoridades estaduais reforçam discursos de combate ao crime, cidades pequenas seguem desassistidas e expostas ao avanço da violência.