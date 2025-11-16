Trump descarta reduzir novas tarifas: “Não acho necessário”

EUA reduziu a tarifação de 10% para diversos países, Brasil continua com o adicional de 40%.

Nesta sexta-feira (14), durante conversa com jornalistas no Air Force One, Donald Trump afirmou que não pretende reduzir outras tarifas de importação. A declaração veio um dia após o governo americano cortar 10% das taxas aplicadas a produtos como café, carne e frutas.





Segundo Trump, o ajuste recente já atende ao objetivo da Casa Branca de baixar preços internos.





– Eu não acho que será necessário. Nós acabamos de fazer um pequeno recuo com alguns produtos, como o café, por exemplo. Os preços do café estavam um pouco altos e agora estarão mais baixos muito em breve — disse.





A medida beneficia vários países, incluindo o Brasil, ao retirar apenas a tarifa recíproca de 10%. No entanto, produtos brasileiros continuam sob a sobretaxa de 40%, que permanece em vigor e limita possíveis ganhos para exportadores.





O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, comentou neste sábado (15) sobre a redução de 10% do tarifaço e alertou para a distorção existente.





– Há uma distorção que precisa ser corrigida. Todo mundo teve 10% [pontos percentuais] a menos. Só que, no caso do Brasil, que tinha 50%, ficou com 40%, que é muito alto.





Ele citou ainda que para alguns setores que não tinha os 40%, a redução anunciada pelo governo Trump foi positiva.





– Você teve um setor muito atendido que foi o suco de laranja. Era 10% e zerou. Isso é 1,2 bilhão de dólares [a mais nas exportações]. Então zerou, ficou sem nenhum imposto – declarou Alckmin.





Fonte: Pleno News